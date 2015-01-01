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चोरी:बाइक की डिक्की से उड़ाए 51 हजार और कागजात

बिहारीगंजएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र में बाइक की डिक्की का ताला खोलकर 51 हजार रुपए निकाल लेने का मामला प्रकाश में आया है। घटना बुधवार देर शाम की है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। पीड़ित सीएसपी संचालक हथिऔंधा पंचायत के वार्ड संख्या-पांच निवासी प्रीतम कुमार ने बताया कि वह मोहनपुर पंचायत में सीएसपी का संचालन करते हैं। बुधवार की शाम करीब 4:30 बजे एसबीआई बिहारीगंज शाखा से उसने 66 हजार रुपए की निकासी की थी। जिसमें से 15 हजार रुपए अपनी पैंट की जेब में रख लिया। शेष 51 हजार रुपए, बैंक पासबुक, आईडी कार्ड व अन्य कागजात के साथ को एक बैग में रखकर बाइक की डिक्की में रख दिए। इसके पश्चात हाईस्कूल के सामने एक किराना दुकान से सामान की खरीदारी करने लगे। वापस आने पर बाइक की डिक्की खुली थी और रुपए से भरा बैग गायब था।

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