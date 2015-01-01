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लुट:बाइक की डिक्की से उड़ाए 51 हजार रुपए व कागजात

बिहारीगंज32 मिनट पहले
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  • बिहारीगंज बाजार की घटना, केस

थाना क्षेत्र में बाइक की डिक्की का ताला खोलकर 51 हजार रुपए निकाल लेने का मामला प्रकाश में आया है। घटना बुधवार देर शाम की है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। पीड़ित सीएसपी संचालक हथिऔंधा पंचायत के वार्ड संख्या-पांच निवासी प्रीतम कुमार ने बताया कि वह मोहनपुर पंचायत में सीएसपी का संचालन करते हैं। बुधवार की शाम करीब 4:30 बजे एसबीआई बिहारीगंज शाखा से उसने 66 हजार रुपए की निकासी की थी। जिसमें से 15 हजार रुपए अपनी पैंट की जेब में रख लिया। शेष 51 हजार रुपए डिक्की में रख दिए। इसके पश्चात हाईस्कूल के सामने एक किराना दुकान से सामान की खरीदारी करने लगे। वापस आने पर बाइक की डिक्की खुली थी और रुपए से भरा बैग गायब था। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

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