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खेलकूद:ग्वालपाड़ा को हराकर बीड़ीरणपाल ने जमाया कप पर कब्जा

बिहारीगंजएक घंटा पहले
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बिहारीगंज के बभनगामा में स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में खेले जा रहे महेंद्र सिंह धोनी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बीड़ी रणपाल और ग्वालपाड़ा क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। जिसमें बीड़ी रणपाल ने ग्वालपाड़ा को 16 रन से हराकर कप पर कब्जा जमाया। इससे पूर्व बीड़ीरणपाल के कप्तान गोपाल कुमार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया।

टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 168 रन बनाया। जिसमें गुरुशरण ने 55 और ज्योतिष ने 56 रनों का योगदान दिया। जवाब में खेलने उतरी ग्वालपाड़ा की टीम ने रोमांचक मुकाबले में जोरदार टक्कर दिया। इस कारण से खेल में अंत तक संस्पेंस बना रहा। इसके बावजूद बीड़ी रणपाल की टीम 16 रन से मैच जीत गयी।

किशोर कैरव के द्वारा गुरुशरण को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक निरंजन कुमार मेहता ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी व अन्य को पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेल में कोई हार जीत नहीं होता। बल्कि एक जीतता है, तो दूसरा उपविजेता बनता है। पूर्व प्रमुख राकेश सिंह ने उपविजेता टीम ग्वालपाड़ा को कप प्रदान किया।

मौके पर डाॅ. नेहा भारती की ओर से जीतने वाले को 2100 और उपविजेता टीम को 1100 रुपए दिए। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजनीतिक साह, इमरान आलम, मुखिया रीता देवी, राजू खान, सत्येन्द्र भगत, अंकित राज, अखिलेश मेहता, पप्पू यादव, चन्दन साहा, संतोष पोद्दार, प्रमोद मेहता, दीपक भगत, अखिलेश वर्मा सहित अन्य मौजूद थे।

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