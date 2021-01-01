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लूट:बदमाशों ने लूटे मोबाइल और नकदी

बिहारीगंज4 घंटे पहले
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बिहारीगंज के जूता दुकान में कार्यरत एक कर्मी से रामबाग पोखर के समीप रविवार को नकदी व मोबाइल की छिनतई का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचवटी चौक निवासी शंकर भगत के जूता दुकान में काम करने वाले बिहारीगंज के वार्ड संख्या-17 निवासी गोपाल शर्मा ने बताया कि उसे मासिक पगार 10 हजार रुपए मिली थी। उसके पास मोबाइल भी था। रामबाग पोखर के समीप चार लड़कों ने उसे घेरकर उसका गला दबा दिया। इस कारण वह बेहोश हो गया। होश में आने पर देखा कि नकदी व मोबाइल गायब था। थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि पीड़ित ने आवेदन नहीं दिया है।

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