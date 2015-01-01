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लुट:शिक्षिका के गले से 2.5 लाख रुपए का चेन छीना

बौंसी2 घंटे पहले
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बौंसी बाजार में कन्या मध्य विद्यालय के समीप एक महिला शिक्षिका के गले से डेढ़ लाख का सोने का चेन झपटमारों ने छीन लिया। प्रधानाध्यापिका शांति कुमारी ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा गया है कि स्कूल का मुख्य प्रवेश द्वार का ताला खोल रही थी तभी पीछे से 20 वर्षीय बदमाश ने मेरे गले से सोने का ढाई भर का सोने का चेन छीनकर दलिया गांव की तरफ जाने वाली गली की तरफ भाग गया। कीमत डेढ़ लाख रुपये है। थानाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है। लोगों का कहना है कि आखिर प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है।

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