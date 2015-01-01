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आगलगी कि घटना:असामाजिक तत्वों ने धान के पुंज में लगा दी आग

बौंसी4 घंटे पहले
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बौसी प्रखंड क्षेत्र के नयागांव में एक किसान की धान के पुंज में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। किसान नया गांव निवासी जिछो मंडल ने बताया कि शुक्रवार की रात अज्ञात तत्वों ने घर के सामने लगे धान के पुंज में आग लगा दी। जिसके बाद देखते ही देखते पूरा धान का पुंज जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आकर घर से सटा हुआ एक झोपड़ी भी जल गया। ग्रामीणों की मदद से तीन घंटे बाद किसी तरह आग बुझाया गया। पीड़ित ने सीओ को आवेदन देकर किसान ने मुआवजा की गुहार लगाई है। सीओ विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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