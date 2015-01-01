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धर्म-आस्था:मधुसूदन मंदिर में भगवान के समक्ष दीए जलाने के बाद ही दीपावली में भक्तों के घर होते राेशन

बौंसी3 घंटे पहले
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भगवान मधुसूदन मंदिर एवं भगवान मधुसूदन।
  • मधुसूदन नगरी में देव दिवाली की परंपरा है बहुत पुरानी, त्योहार को लेकर जारी है तैयारी

भगवान मधुसूदन मंदिर में दीपावली को त्योहार उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन मंदार क्षेत्र के आस्थावान श्रद्धालु अपने अपने घरों से दिये लाकर भगवान के समक्ष जलाते हैं। उसके बाद ही मधसुदन नगरी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। यह परंपरा यहां सालों से चली आ रही है। मधुदन मंदिर में दिवाली को दीपोत्सव के तौर पर मनाया जाता है जिसे लोग देव दिवाली भी कहते हैं। भगवान मधुसूदन मंदिर को चारों तरफ दिये से जलाए जाते हैं लोग अपने अपने घरों से दिये लाते हैं और भगवान मधुसूदन मंदिर में भगवान की प्रतिमा के समक्ष घी के दिये जलाकर फिर उसी दिये से दूसरा दीपक जलाकर फिर अपने घरों में ले जाते हैं और फिर अपने घरों में दिये जलाते हैं। इस आयोजन को लेकर मधुसूदन मंदिर में तैयारी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान के गर्भ गृह को सजाया संवारा जा रहा है साथ ही मंदिर में दिये जलाए जाने की तैयारी की जा रही है। मंदिर से जुड़े वेदज्ञ पंडित अवधेष ठाकुर ने बताया कि मंदिर में भगवान को पारंपरिक वेश धारण कराकर फिर उनकी विशेष पूजा होगी और इसके बाद दिये जलाए जाएंगे। वहीं आस पास के क्षेत्र में भी इस आयोजन को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गयी है।

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