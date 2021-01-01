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इमरजेंसी में लगी आग:रेफरल अस्पताल में शॉट सर्किट, अफरा-तफरी

बौंसीएक घंटा पहले
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  • दो महीने के अंदर दूसरी बार बौंसी रेफरल अस्पताल के इमरजेंसी में लगी आग

बौंसी अस्पताल में लगे शॉट सर्किट से मंगलवार को 11 बजे इमरजेंसी वार्ड में आग लग जाने से मरीजों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। किसी भी तरह की कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ लेकिन ये अस्पताल की लापरवाही का नतीजा है।

ज्ञात हो कि इसके पूर्व भी 7 दिसंबर को ऑपरेशन थिएटर के बगल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। शॉर्ट सर्किट होते ही पूरे अस्पताल में लगभग घंटों अस्पताल धुआं से भर गया था। इसको लेकर प्रसव कराने आई महिलाओं का दम तक घुटने लगा था। फिर किसी तरह कर्मियों की मदद से मरीजों को बाहर निकाला गया था।

उसके बाद भी अस्पताल की स्थिति इतनी बदतर है कि दोबारा अस्पताल में किए गए वायरिंग को जांच नहीं किया गया। पुनः 56 दिन के बाद फिर उसी तरह की स्थिति अस्पताल में देखने को मिली। आखिर अस्पताल के प्रबंधक एवं अस्पताल प्रभारी क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहे हैं। यहां शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगते ही उसके बाद जबतक मरीज और स्टाफ की नजर पड़ी। उसके पूर्व लोग चिल्लाने लगे।

जिसके कारण कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ माह पूर्व भी शॉट सर्किट की घटना घट चुकी थी। इसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिसका नतीजा दोबारा देखने को मिला। इधर हॉस्पिटल प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि अस्पताल में कई नए मशीन लग गए हैं। जिसके चलते शार्ट सर्किट का परेशानी हो रही है पर तत्काल शॉर्ट सर्किट लगने पर वहां के कुछ तारों को बदल दिया गया है ।

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