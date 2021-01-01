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चयन प्रक्रिया पर सवाल:डेहरी पंचायत में गलत तरीके से सेविका चयन का लगाया आरोप

चौसा5 घंटे पहले
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प्रखण्ड के डेहरी पंचायत स्थित वार्ड संख्या दो में सेविका चयन को एक आवेदिका द्वारा गलत बताया गया ।जिसको लेकर चौसा सीडीपीओ को आवेदन दे इस चयन का जांच कर सही सेविका की बहाली करने की बात कही गयीं है।आवेदिका राजकुमारी द्वारा पैसा लेकर सेविका का चयन करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया कि नियमावली के अनुसार प्रथम स्थान की महिला का चयन गलत किया गया है। जबकि पर्यवेक्षिका द्वारा दूसरे नंबर की आवेदिका के आरोप को गलत ठहराया गया है।

डेहरी पंचायत में चयन की प्रक्रिया द्वारा प्रथम स्थान की आवेदिका प्रियंका देवी का चयन आम सभा के माध्यम से कर लिया गया। वहीं दूसरी आवेदिका राजकुमारी द्वारा इस चयन को गलत करार देते हुये सीडीपीओ से जांच कर सही चयन करने की बात कही है।

आवेदिका राज कुमारी का कहना है कि डेहरी पंचायत अंतर्गत सेविका बहाली में पर्यवेक्षिका पुष्पा देवी द्वार पैसा लेकर गलत आवेदिका का चयन किया गया है। आवेदिका राज कुमारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में 12 दिसम्बर 2019 को नियमानुसार दूसरे क्रम की आवेदिका का बहाल किया गया था। एवं प्रथम को उनके पति सरकारी नौकरी करते हैं एवं उनके ससुर जनप्रतिनिधि है।

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