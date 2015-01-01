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भागवत कथा:कथा रस के हृदय में जाते ही सारी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाती हैं : उमेश महाराज

चौसा3 घंटे पहले
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बनारपुर पंचायत स्थित नरबतपुर गांव में नव दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। दूसरे दिन राजा परीक्षित की कथा सुनाते हुए कथा व्यास उमेश जी महाराज ने कहा कि भागवत श्रवण से पाप नष्ट होते है, जिसके हृदय में कथा प्रवेश करते ही पाप जड़ से ही समाप्त हो जाते है। पापों की ओर उसे सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है और तत्काल उसे फल मिलता है।

कथा सुनकर बहुत लोगों ने व्यसन छोड़ दिए, बुराइयां मिट गई। संसार के कार्य से फल बहुत दिनों में मिलता है। परन्तु कथा से तुरंत मिलता है। श्रीमद्भागवत ऐसा रस सिंधू है, जिसने डुबकी लगाई वह हमेशा को निर्मल हो जाता है। हमारे कानों के द्वारा ये रस हमारे हृदय में प्रवेश करता है। इस कथा रस के हृदय में जाते ही सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार बिल में पानी भरने पर सर्प निकल कर भाग जाता है उसी प्रकार हृदय में कथा रस का प्रवेश होते ही सब बुराइयां मिटती हैं। यह भागवत कथा ऐसा फल है, जिसे खाने से अमृता प्राप्त होती है यह अमर फल है। वह हमेशा को निश्चित हो जाता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त होने से जन्म मरण से बाहर चला जाता है। हस्तिनापुर के धर्म सम्राट राजा परीक्षित ने यह कथा सुखदेव से सुनी और परीक्षित अमर हो गए।

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