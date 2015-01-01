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दुर्घटना:सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल, इलाजरत

चौसा31 मिनट पहले
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चौसा-उदाकिशुनगंज एसएच- 58 मुख्य मार्ग पर गुरुवार को घोषई देवठा बासा के समीप सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल को ग्रामीणों की मदद से चौसा पीएससी में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह घोषई निवासी दिनेश ठाकुर के पुत्र ज्योतिष ठाकुर बाइक से कलासन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक में धक्का मार दिया। जिस कारण ज्योतिष घायल हो गए। आस-पास के लोगों की मदद से जख्मी अवस्था में घायल को पीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना के बाद स्कॉर्पियो लेकर चालक भाग गया। थानाध्यक्ष रवीश रंजन ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें नहीं है।

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