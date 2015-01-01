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बूढाडीह:खलिहानों में आग लगने से 19 बीघे में रखे धान के बोझे जलकर हुए राख

चौसा3 घंटे पहले
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बूढ़ाडीह गांव स्थित मुन्ना यादव के खलिहान में अचानक आग लगने से हजारों धान का बोझा जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर स्थानीय ग्रामीण और संबंधित किसानों द्वारा खलिहान में पहुंच आग बुझाने का प्रयास किया गया ।वही सूचना पर थाने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच आग बुझाने का प्रयास किया जाने लगा।

काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया ।लेकिन खलिहान में रखे हजारों धान के बोझा जलकर राख हो गया। वही ग्रामीणों द्वारा आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया। मौके पर पहुंचे अंचल निरीक्षक द्वारा आग लगी का जायजा ले गरीब किसान को हर संभव सरकारी मदद देने का आश्वासन दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर बूढ़ाडीह खलिहान में अचानक आग लग गयी।

जिसमें सुनील सिंह यादव के पांच बीघे की, लालमोहर सिंह यादव आठ बीघे की, उपेंद्र सिंह यादव चार बीघे की एवं बृजबिहारी सिंह की दो बीघे की खलिहान में रखे धान की फसल जलकर राख हो गयी। आग कैसे लगा किसी मे देखा नही है। स्थानीय किसान, ग्रामीण व प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।लेकिन किसान की खून पसीने से तैयार धान की फसल जलकर राख हो गया।वही मौके पर पहुंचे चौसा सीआई द्वारा आग लगी का निरीक्षण कर हर सम्भव मदद करने की बात कही गयी।

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