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कार्रवाई:खोपड़िया हत्याकांड में कुख्यात संतलाल के पिता समेत 13 अपराधियों पर केस

चौसा2 घंटे पहले
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  • खोपड़िया टोला में बुधवार को गोली मार की गई थी युवक हत्या

लौआलगान पूर्वी पंचायत के खोपड़िया टोला में बुधवार को दिन-दहाड़े दरवाजे पर चढ़कर एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में एक बार फिर दियारा के कुख्यात अपराधी सरगना संतलाल सिंह के परिवार और गिरोह के लोगों का नाम सामने आया है। इस मामले में मृतक सुमन कुमार उर्फ टुनटुन के घायल चाचा निरंजन सिंह के फर्द बयान पर मुख्य आरोपी के रूप में संतलाल सिंह के पिता खंतर सिंह सहित 13 लोगों पर केस दर्ज कराया है। गोलीकांड में घायल निरंजन सिंह ने फर्द बयान में कहा है कि बुधवार को वह खोपड़िया टोला स्थित अपने घर के सामने सड़क पर खड़े थे। इसी दौरान चार बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधी आचानक आ धमके और बिना कारण बताए उसपर गोली चलाना शुरू कर दिया। गोलीबारी में घायल होने के बाद वह अपने घर की ओर भागे। इसी क्रम में गोली चलने की आवाज सुनकर घर से दौड़कर निकले उसका भतीजा सुमन कुमार उर्फ टुनटुन ने बदमाशों को दबोच लिया। लेकिन अपराधियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में नामजद अपराधियों का पूर्व से अापराधिक इतिहास रहा है।

अपराधियों की गिरफ्तारी को चल रही छापेमारी
घटनास्थल के बाद चौसा और नवगछिया का दियारा शुरू हो जाता है। आशंका जताई जा रही है कि घटना को अंजाम देकर अपराधी दियारा इलाके में छुप गए होंगे। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दियरा समेत सीमावर्ती इलाके में छापेमारी भी की। थानाध्यक्ष रविश रंजन ने बताया कि घायल निरंजन सिंह के फर्द बयान के आधार पर मामले में 13 अपराधियों पर केस किया गया है। छापेमारी की जा रही है।

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