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समीक्षा बैठक:डीएम ने ढाई घंटे की बैठक में अधिकारी को फटकारा

चौसाएक घंटा पहले
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डीएम श्याम बिहारी मीणा ने बुधवार को चौसा ब्लॉक में अलग-अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई विभागों में मिली अनियमितता को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कई आवश्यक निर्देश दिया। चौसा में लगभग साढ़े चार बजे पहुंचे डीएम श्री मीणा कुछ फरियादी से भी रूबरू हुए।

उनकी समस्याओं को सुनकर कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया। करीब ढाई घंटे तक ब्लॉक सभागार में भूमि विवाद, नल-जल, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य, आपूर्ति, मनरेगा, बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली सहित अन्य विभागों की समीक्षा की। मौके पर बीडीओ रीना कुमारी, सीओ राकेश कुमार सिंह, एमओ प्रभात कुमार, पीओ हिमेश कुमार आदि मौजूद थे।

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