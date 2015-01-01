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जगी आस:स्वदेशी को बढ़ावा देने की उम्मीद में बना रहे मिट्‌टी के दीये

चौसाएक घंटा पहले
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चौसा में मिट्‌टी का दीया तैयार करतीं महिला।
  • चायनीज सामानों ने मिट्‌टी के दीये के व्यवसाय को किया बुरी तरह से प्रभावित, फिर भी बना है हौसला

आधुनिकता के इस दौर में भी दीपावली पर दीप की परंपरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। चौसा प्रखंड क्षेत्र में आज भी लोग दीपावली के अवसर पर दीये जलाना नहीं भूलते हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र में इसकी मांग कम हुई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग दीये एवं डिबरी का ही उपयोग करते हैं। तभी तो दिवाली को लेकर समुदाय के लोगों द्वारा चाक चलाकर दिनभर मेहनत कर दीये एवं डिबरी बनाया जा रहा है। दीपावली नजदीक आते ही कुम्हारों के चाक घूमने लगे हैं। बड़ी संख्या में मिट्टी के दीये बनाने का कार्य कुम्हारों ने शुरू कर दिया है। वहीं चाइनीज सामानों पर प्रतिबंध के कारण इस बार मिट्टी के दिए अधिक बिक्री होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी किए जाने के आह्वान से इस बार कुम्हारों में ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद जगी है। चीनी सामानों का बहिष्कार भी इनकी खुशहाली में चार चांद लगाने के लिए तैयार है और अब तो पटाखे पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

आधुनिकता की चकाचौंध में खो गया व्यवसाय
बिजली की चकाचौंध के युग में कुम्हारों का व्यवसाय कहीं खो गया है। बाजार में तरह-तरह के उपलब्ध सजावट की सामग्री के कारण इस धंधे से जुड़े लोगों की आर्थिक हालत डगमगाने लगी है। सस्ता और शुभ होने के बाद भी लोग मिट्टी के दीपों से दूर होते जा रहे हैं। लोग अपने घर आंगन में दीये का कम से कम उपयोग करना चाहते हैं। मिट्टी के दीपों की जगह बिजली से जलने वाले कैंडल और डिबियों की जगह झालर, चेन एवं अन्य एलईडी बत्ती ने ले ली है। कुम्हारों के यहां लगने वाली भीड़ अब इलेक्ट्रानिक दुकानों की ओर मुड़ गई है।

50 रुपए सैकड़ा बेचते हैं दीया, जो घाटे का सौदा है
चौसा के महेश पंडित, अर्जुन पंडित, कलासन के राम पंडित, सुलक्षण देवी बताती हैं कि यही उनकी आजीविका है। दीवाली का इंतजार हम लोगों को रहता है। इन लोगों ने बताया कि 50 रुपए सैकड़ा में दीये बेचे जाते हैं। लेकिन दीया बनाना की परेशानी का सबब नहीं बल्कि बिक्री करने में भी काफी दिक्कत होती है। धनतेरस से लेकर दीपावली के दिन तक दीये की बिक्री करते हैं। ऐसे में बाजार में जिस किसी भी दुकान के सामने फुटपाथ पर दीये की बिक्री करते हैं, उसका किराया देना पड़ता है। मिट्टी लाने व दीये बनाने से लेकर पकाने में जो खर्च होता है, उसके हिसाब से लाभ नहीं हो पाता। उनलोगों ने सरकारी मदद की भी मांग की है।

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