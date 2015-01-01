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पुलिस का कब्जा:ई-किसान भवन से कर्मचारी हैं नदारद खनन विभाग गार्ड व पुलिस का कब्जा

चौसा3 घंटे पहले
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किसानों के लिए कम आज ई-किसान भवन खनन विभाग के कारगुजारियां छिपाने का अड्डा बन गया है। जहां दिन- रात कृषि कार्यालय व किसान व कर्मियों के बजाय खनन विभाग के सिपाही व बालू दलाल का आवागमन बना रहता है। बता दे विगत वर्षों में ई- किसान भवन का निर्माण कराया गया। जिससे किसानों को कृषि संबंधी नई तकनीकों के अलावे कृषि सुविधा मुहैया व कृषि कार्यालय हेतु निर्माण कराया गया। लेकिन आज इस कार्यालय में कृषि विभाग के कर्मी व अधिकारी गायब रहते है।

विगत एक वर्षों से इस कार्यालय में पुलिस विभाग व खनन के सैप जवान रहते है। रामपुर के किसान सह बीडीसी प्रतिनिधि विनोद राय व सियाराम राय ने बताया की पहले से लेकर अब तक ई किसान भवन में कोई कृषि विभाग के पदाधिकारी नही रहते। जबकि इसमें उनके रहने के लिए आवास भी है। लेकिन खाली रहता है। कोई कृषि सम्बन्धी काम के लिए किसान आते है तो यहां खनन के सैप व बालू दलाल का जमावड़ा बना रहता है। कृषि सम्बन्धी कर्मचारी या अधिकारी नहीं मिलते।

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