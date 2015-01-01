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एफआईआर दर्ज:बनारपुर में आपसी रंजिश में दो युवकों को निशाना बनाकर फायरिंग, एफआईआर दर्ज

चौसा3 घंटे पहले
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  • पुलिस ने घटना स्थल से बरामद किया दो खोखा, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर गांव में शुक्रवार की शाम आपसी रंजिश को ले घर के सामने से गुजर रहे दो युवकों पर गोली चलायी गयी। हालांकि गोली किसी को लगी नही वही सूचना पर पहुंचीं पुलिस द्वारा मौके से दो खोखे बरामद किए गये है। जिसमे एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरा पुलिस के पहुंचने से पहले फरार होने में सफल रहा। घटना के बाद पीड़िता द्वारा थाने में नामजद एफआईआर कर न्याय की मांग की गयी है। घटना शुक्रवार की शाम की है मिली जनकारी के अनुसार पीड़िता बनारपुर निवासी आलोक तिवारी द्वारा थाने में नामजद एफआईआर किया गया है।

बताया गया कि गांव के ही एक आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स और उसका भाई जिनका नाम रवि कांत श्रीवास्तव उर्फ छोटू लाला और उसका भाई जमुना कांत श्रीवास्तव दोनो पिता गौरीशंकर श्रीवास्तव द्वारा ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया। जिसमे आलोक तिवारी व उनके मित्र सुमन उपाध्याय भाग कर अपनी जान बचायी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा त्वरित करवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। वही मौके से दो गोली के खोखे भी बरामद किये गये।

घटना के बाद पीड़िता द्वारा थाने पहुंच दोनों भाई और उनके पिता पर जानलेवा हमला करने को ले प्राथमिकी दर्ज करा न्याय की गुहार लगायी गई है। थानाध्यक्ष द्वारा विश्वास दिलाया गया कि जल्द से जल्द अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। थानाध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि बनारपुर गोली काण्ड में जमुना कांत श्रीवास्तव को हिरासत में ले आर्म्स एक्ट में जेल भेज दिया गया है। और बाकी लोगो को भी बहुत जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस द्वारा बताया गया कि मौके से बरामद दोनों गोली के खोखे दो अलग अलग हथियार के है। कोई हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है।

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