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बैठक:प्रखंड से लेकर पंचायत तक संगठन का करना है विस्तार: अंकेश गोप

चौसाएक घंटा पहले
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प्रखंड क्षेत्र के चौसा पूर्वी पंचायत के अभिया टोला बसेठा बजरंगबली चौक पर हिंदू युवा वाहिनी संगठन के विस्तार को लेकर एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता युवा वाहिनी के प्रखंड अध्यक्ष महेश कुमार मुरारी ने की। युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अंकेश गोप ने बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन विस्तार करने पर बल दिया।

उन्होंने संगठन को मजबूत करने की बात कही। बैठक में व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुमन कुमार पोद्दार, चौसा भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण मंडल, मधेपुरा नगर हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष सुनील सिंह, आशुतोष कुमार, सुमित कुमार, राहुल कुमार, मुकेश मंडल, दीपक कुमार, प्रिंस भगत, नितम कुमार गांधी व अन्य उपस्थित थे।

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