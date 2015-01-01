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हादसा:करंट से ग्राम कचहरी के सचिव झुलसे, रेफर

चौसाएक घंटा पहले
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करंट की चपेट में आने से चौसा पश्चिमी पंचायत के ग्राम कचहरी के सचिव संतोष साह झुलस गए। ग्रामीणों की मदद से आनन-फानन में उन्हें चौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से चिकित्सकों ने मायागंज भागलपुर के लिए रेफर कर दिया है। संतोष के भतीजे मिक्की ने बताया कि संतोष साह शनिवार की सुबह करीब 10 बजे खेत से बांस काटने गए हुए थे। बांस में 11 हजार वोल्ट का तार सटा हुआ था। जिसके चपेट में अाने से वे झुलस गए। परिजनों के द्वारा आनन-फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मिक्की ने बताया कि इलाज के लिए चाचा को भागलपुर के एक िनजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डाॅक्टरों ने उन्हें 24 घंटा के लिए इमरजेंसी में रखा है। बताया कि उम्मीद है कि रविवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। अधिवक्ता व पड़ोसी बिनोद आजाद ने बताया कि यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाई के कारण हुआ है।

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