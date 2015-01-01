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दुर्व्यवहार का मामला:पीएचसी में महिला डॉक्टर के साथ ग्रामीणों ने किया दुर्व्यवहार

चौसाएक घंटा पहले
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  • प्रभारी चिकित्सा प्रभारी को दिया लिखित आवेदन

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा में कार्यरत महिला चिकित्सक स्वांगिनी कुमारी के साथ स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के दौरान दुर्व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया है। डॉक्टर ने बताया कि मेरे साथ स्थानीय लोगों द्वारा दुर्व्यवहार तब किया गया जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार एवं अस्पताल में तैनात गार्ड भी उपस्थित थे। बावजूद इसके उन्होंने किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जिससे स्वास्थ कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने एक लिखित आवेदन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया है। जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और गाली देते हुए मुझे चौसा में नहीं रहने की धमकी दी गई। आवेदन को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को कार्रवाई के लिए भेज दिया है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि आवेदन पर दिशा- निर्देश के लिए सिविल सर्जन को लिख दिया गया है।

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