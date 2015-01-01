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विस चुनाव:चौसा में 142 बूथों पर हुआ मतदान

चौसाएक घंटा पहले
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शनिवार को चौसा के सपनी में मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता।
  • दियारा इलाके में सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम, पुलिस कर रही थी गश्त

चौसा के 142 मतदान केंद्र पर लोगों ने मतदान किया। मतदान केंद्र संख्या- 276 क मध्य विद्यालय घोषई पूरब भाग में कंट्रोल यूनिट में गड़बड़ी होने के कारण करीब डेढ़ घंटे बाद ईवीएम बदली गई। उस समय 701 मतदाताओं में से 290 मतदान हो चुका था। वहीं मतदान केंद्र संख्या- 243 क उत्क्रमित मध्य विद्यालय सपनी में ईवीएम में खराबी होने के कारण सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक मतदान बाधित रहा। उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोरसंडा स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण करने जा रहे दंडाधिकारी की गाड़ी रामचरण टोला के पास खेत में फंस गई। वहीं रामचरण टोला के पास ध्वस्त पुल के निकट मतदाताओं को नाव से पार कराया गया। इस दौरान लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर दंडाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट बराबर निगरानी कर रहे थे। 84 संवेदनशील, 50 अतिसंवेदनशील एवं 8 सामान्य सहित कुल 142 बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण हुआ। चुनाव कराने मुरलीगंज से आए पुलिस कर्मी श्यामसुंदर यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें आनन- फानन में चौसा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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