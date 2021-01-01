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खेल:पैना में आज महिला फुटबॉल मैच का आयोजन

चौसाएक घंटा पहले
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पैना पंचायत के मौला बख्श स्टेडियम में गुरुवार को एक दिवसीय महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाहजहां व सलाउद्दीन असरफी ने बताया कि मैच पश्चिम बंगाल और खगड़िया के बीच होगा।

आयोजन को लेकर इस्लामिया टीम के सभी सदस्य पूरी तरह से सक्रिय हैं। तैयारी के मौके पर सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद शमीम उद्दीन, उपमुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद सलाउद्दीन अशरफी, शाहनबाज अहमद फिरदौसी, राशि इकबाल, नूर राही, मासूम रजा, नादिर आलम, मंजूर आलम, शोएब अख्तर, शदरे आलम, तारिक रकीब, मो. फजीलत, फुरकान आलम आदि मौजूद थे।

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