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हादसा:उल्टी करने के दौरान चलती गाड़ी से गिरा बालक, मौत

चौथम4 घंटे पहले
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  • चौथम थाना के सोनवर्षा घाट के पास की घटना

चौथम थाना क्षेत्र के सोनवर्षा घाट में एक बच्चे की गाड़ी से गिरकर मौत की बात सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बंगलिया निवासी नंदलाल सिंह अपने पत्नी एवं बच्चे के साथ ससुराल से आ रहे थे। इसी दौरान सोनवर्षा घाट में उल्टी करने के दौरान बच्चा गाड़ी से गिर गया। जिसके बाद परिजनों के द्वारा पैदल ही इलाज के लिए चौथम सीएचसी आ रहे थे। रास्ते में चौथम पूर्वी भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवम सिन्हा के द्वारा पैदल आते देख उक्त परिवार को अपने गाड़ी में बिठाकर सीएचसी इलाज के लिए लाया गया। जहां डाक्टरों ने एक घंटा पूर्व ही बच्चे की मौत होने की बात कहकर थाना जाने को कहा। इसी दौरान मृतक बच्चे के परिजनों के द्वारा गाड़ी से बच्चे के गिरने की बात कही गई। डॉक्टर अरुण कुमार ने बच्चे की मरने की पुष्टि की। बताया कि मृत बच्चा बंगलिया निवासी नंदलाल सिंह का पुत्र प्रिंस कुमार था। हालांकि बाद में बताया गया कि मृतक का परिवार मृत बच्चे को लेकर मानसी थाने गया तथा वहां से पोस्टमार्टम हेतु खगड़िया ले जाया गया।

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