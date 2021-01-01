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चौथम:भूमिहीनों को बेदखल कर मकान निर्माण शुरू करने की शिकायत

चौथम4 घंटे पहले
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सोनवर्षा घाट में दबंगों ने बासगीत पर्चे की जमीन पर जबरन मकान बनाने का काम शुरू कर पर्चाधारी को बेदखल किया जा रहा है। दबंगों ने जमीन पर मकान निर्माण कार्य शुरू कर पर्चाधारी का रास्ता भी अवरूद्ध कर दिया। जमीन से बेदखल की स्थिति को देखते हुए पर्चाधारी न्याय की गुहार लगाने अंचलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय थाना का चक्कर लगा रही है।

समस्या को लेकर पर्चाधारी महिला फेकनी देवी ने उपरोक्त अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। फरियादी पर्चाधारी महिला के द्वारा दिये गये शिकायत आवेदन में बताया है कि गांव के स्वर्गीय रामेश्वर सिंह के पुत्र सुधीर सिंह एवं उनके बेटे संजय सिंह व इंजन सिंह के द्वारा मेरे पर्चे की जमीन में जबरन मकान बनाना शुरू कर दिया है। पर्चाधारी महिला का मानना है कि अंचल के द्वारा वर्ष 2014 में मेरे परदादा ससुर शिवनंदन सहनी के नाम से बासगीत पर्चा अंचल के द्वारा दिया गया था।

जिस पर्चे की जमीन पर तब से फूस का घर बना कर गुजरबसर कर रहा हूं। जिस पर्चे की जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद कटाते आ रही हूं। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में अंचलाधिकारी ने थाना पुलिस के द्वारा मकान निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन जमीन पर दबंगों के द्वारा अर्ध नवनिर्मित मकान बरकरार है। वहीं मेरा रास्ता भी पूर्णतः अवरूद्ध है।

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