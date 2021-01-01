पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मारपीट:मुखबिरी का आरोप लगा पिता-पुत्र से की मारपीट

चौथमएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • मानसी थाना क्षेत्र के रोहियार गांव का मामला

चौथम थाना क्षेत्र के मालपा घाट पर मानसी थाना क्षेत्र के रोहियार गांव के शराब कारोबारी खुशीलाल यादव एवं उनके पुत्र विकास कुमार और अमित कुमार ने गांव के गणेशी यादव के पुत्र अंजन यादव पर पुलिस के मुखबिरी का आरोप लगाते हुए लोहे के राॅड से पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं जेब से पांच हजार रुपए भी छीन लिए। यही नहीं शराब कारोबारी पिता- पुत्र ने युवक को आठ दिनों के अंदर 45 हजार रुपए रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे गए। जख्मी युवक अंजन यादव ने रविवार को मामले में चौथम थाना को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आवेदन में कहा है कि मालपा घाट पर नदी पार उतरने का इंतजार कर रहा था।इसी बीच उक्त आरोपी पिता पुत्रों ने पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हुए बेरहमी से पीटने लगा। घाट पर नाव का इंतजार कर रहे लोगों के बीच बचाव से मैं बच सका।आरोपियों ने मेरे जेब से पांच हजार रुपये छीनकर 8 दिनों के अंदर 45 हजार रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। इधर थानाध्यक्ष मुरारी कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन पर आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser