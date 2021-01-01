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मारपीट:आवास दिलाने के नाम पर बकाया रिश्वत नहीं देने पर की मारपीट

चौथम6 घंटे पहले
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  • जख्मी ने वार्ड सदस्य के विरुद्ध किया केस

मालपा गांव के वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य मिथलेश शर्मा सहित उनके सहयोगियों ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर तयशुदा रिश्वत का बकाया राशि नहीं देने पर एक लाभार्थी के पति को पीट- पीटकर जख्मी कर दिया। जख्मी लाभार्थी के पति वकील शर्मा ने वार्ड सदस्य सहित उनके सहयोगी भगवान शर्मा एवं अच्युतानंद शर्मा के विरुद्ध केस दर्ज कराया। कहा मैं मजदूरी कर घर लौट रहा था। तभी दुकान पर अपने सहयोगियों के साथ बैठे वार्ड सदस्य मिथलेश शर्मा ने बुलाकर कहा कि प्रधानमंत्री आवास दिलाने के मद्द में तयशुदा पन्द्रह हजार रुपए में पांच हजार रुपए मेरी पत्नी पा चुकी है। शेष दस हजार नहीं मिला है, जो तुमको देना है। जब मैने अभी तंगी के कारण रुपए नहीं देने की बात कही तो वह गाली- गल्लोज करते हुये मुझे मारने- पीटने लगा। पीड़ित ने वार्ड सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

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