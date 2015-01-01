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खेलकुद:परबत्ता ने खगड़िया की टीम को 78 रन से हराया

चौथम4 घंटे पहले
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  • बलदेव मेमोरियल का पहला सेमीफाइनल मैच आयाेजित

प्रखंड अंतर्गत करुआ रूपनी के मैदान में अमर शहीद बलदेव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच गुरुवार को खेला गया। पहला सेमीफाइनल मैच में परबत्ता व खगड़िया की टीम ने भाग लिया। परबत्ता की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए परबत्ता की टीम 20 ओवर में 06 विकेट खोकर 213 रन की शानदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी खगड़िया की टीम ने 18.2 ओवर में 10 विकेट खोकर 135 रन ही बना पाई। इस प्रकार परबत्ता की टीम ने खगड़िया टीम को 78 रन से मैच हरा दिया। मैच का मेन ऑफ द मैच परबत्ता टीम के खिलाड़ी सौरभ के नाम रहा। जिन्होंने 47 गेंद खेलकर 63 रन बनाया। वहीं 1 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी लिया। मैन ऑफ द मैच प्राप्त खिलाड़ी सौरभ को जितेंद्र पासवान एवं कपिलदेव पासवान के द्वारा सम्मानित किया गया। मैच में अंपायर की भूमिका कपिलदेव पासवान व विक्की कुमार ने निभाई। स्कोरर की भूमिका में संजीव कुमार पासवान व उमेद आनंद थे। कमेंटेटर शंकर व छोटू थे।

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