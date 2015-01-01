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विस चुनाव:सुशासन का राज किया स्थापित, मौका देंगे तो और होगा विकास : नीतीश

धमदाहा /भवानीपुर2 घंटे पहले
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धमदाहा में अपनी अंतिम चुनावी सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ मंे प्रत्याशी लेशी सिंह।
  • धमदाहा और भवानीपुर में एनडीए से जदयू प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित
  • लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने दिया इस बार मैट्रिक का एग्जाम, शिक्षा की फैली जागरूकता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन धमदाहा और भवानीपुर में एनडीए से जदयू प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया।जहां उन्होंने धमदाहा में एनडीए से जदयू प्रत्याशी लेशी सिंह के पक्ष में लोगों को जात-पात के भेदभाव से ऊपर उठ कर मतदान करने की अपील की। वहीं भवानीपुर में पार्टी प्रत्याशी सह गन्ना मंत्री बीमा भारती के पक्ष से विकास के नाम पर अपने किए काम का मेहनताना मांगा। धमदाहा हाईस्कूल मैदान में आयोजित सभा के दौरान उन्होंने कहा कि लेशी सिंह के कार्यकाल में धमदाहा विधानसभा का पूरा विकास हुआ है। लेशी सिंह लगातार जनता की समस्या को दूर करने का काम किया है। हमारी सरकार ने बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाकर सुशासन का राज स्थापित किया है। उन्होंने धमदाहा की जनता से विकास और सुशासन राज के नाम पर एनडीए प्रत्याशी लेशी सिंह को जिताने की अपील की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कुमार राघवेंद्र उर्फ बोनी सिंह। जदयू प्रखण्ड अध्यक्ष शंभू जयसवाल, भाजपा नेता ज्ञानेंद्र शेखर सिंह, जदयू नेता पप्पू गिरी, विकास चौधरी, जित्तू मुखिया, मो. सजाउल, दीपक कुमार पंकज, अमर मंडल लिटिल झा उर्फ आशीष रमन, महेश्वरी मेहता सहित एनडीए घटक दल के नेता उपस्थित थे। भवानीपुर मुख्य बाजार के बलदेव क्रीड़ा मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रुपौली विधानसभा से हमारा पुराना रिश्ता है, उन्हें टीकापट्टी गांधी आश्रम की जानकारी मिली और उसका जीर्णोद्धार करने का काम किया। इसके साथ ही समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए पंचायती राज्य चुनाव और नगर निगम के चुनाव में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया। महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए टोला सेवक और तालीम मरकज़ की बहाली कर लोगों को जागरूक किया। इस बार मैट्रिक के परीक्षा में लड़का से भी ज्या दा लड़कियों ने परीक्षा दी है।

वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर मैंने 10 लाख समूह का निर्माण कराया
वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर मैंने 10 लाख समूह का निर्माण कराया। अब तक 1 करोड़ 20 लाख महिला जुड़ चुकी है। इसके अलावा जल जीवन हरियाली की भी चर्चा करते हुए कहा कि आज समाज के सभी घरों में स्वच्छ जल पहुंच रहा है। राज्य सरकार पांच हजार करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष बिजली के क्षेत्र में खर्च करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव मोहल्ले में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। सभा को पूर्णिया की उप महापौर विभा कुमारी और जिला परिषद अध्यक्ष क्रांति देवी ने भी संबोधित किया।

पहले शहर से गांव तक लोग लालटेन जलाते थे, अब 20 घंटे तक बिजली
नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जब से हमारी सरकार बनी है, हम निरंतर बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। आज अपराध मुक्त बिहार बना है। उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि पहले बिजली कितनी देर रहती थी। शहर से लेकर गांव तक लोग लालटेन जलाते थे, जब से मेरी सरकार बनी है, शहर से लेकर गांव तक 18 से 20 घंटे बिजली मिलती है। किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। अब बहुत की न्यूनतम दर से बिजली बिल पर किसान भाई अपने खेत का पटवन कर रहे हैं। उन्होंने जात-पात के भेदभाव से ऊपर उठ कर बिहार के विकास के नाम पर लोगों से वोट करने की अपील की। इस मौके पर धमदाहा से एनडीए की प्रत्याशी लेशी सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश कुमार, जदयू जिला अध्यक्ष शंभू मंडल आदि मौजूद थे।

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