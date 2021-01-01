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गिरफ्तारी:मोहनपुर से आर्म्स एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

धरहरा6 घंटे पहले
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पुलिस ने मोहनपुर गांव से आर्म्स एक्ट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मोहनपुर गांव निवासी देवक यादव का पुत्र गोरेलाल यादव है। थानाध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने बताया कि बीते माह मोहनपुर गांव में मारपीट के दौरान गोलीबारी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके ऊपर पुलिस को एक और संगीन मामले में संलिप्त होने की सूचना मिली है। बताया जाता है कि मोहनपुर गांव निवासी किसान बगोरी सिंह अपहरण कर हत्या मामले में भी इसकी संलिप्तता रही है।

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