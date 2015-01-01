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अपील:कोविड-19 के निर्देश को ध्यान में रखकर दीपावली और छठ मनाएं: बीडीओ

धरहरा4 घंटे पहले
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बंगलवा काली मंदिर में बीडीओ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बुद्धिजीवियों व समाजसेवियों को बीडीओ डाॅ. प्रभात रंजन ने कहा की दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा शांतिपूर्वक मनाएं। कोविड 19 को लेकर सरकार की गाइडलाइन के आलोक में पर्व मनाएं। लड़ैयाटांड थाने के एसआई विश्वनाथ सिंह ने कहा कि दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा पारंपरिक रूप में सौहार्दपूर्ण मनाए जाएंगे। इसमें पूजा समितियों के साथ आम लोगों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने सभी बंगलवा काली पूजा समिति के सदस्यों को शांति व्यवस्था बनाए रखने व कोविड-19 का पालन करने का निर्देश दिया। बंगलवा काली पूजा समिति पूजा समिति के सदस्यों के साथ बंगलवा के बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों से पूजा स्थल में सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु सुझाव लिया। पूजा में होने वाली समस्याओं से पूजा समिति ने एसआई विश्वनाथ सिंह को अवगत कराया। विश्वनाथ ने लोगों को समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की नजर है। उत्पात मचाने वालों व लहेरिया कट बाइक चलाने वालों की खैर नहीं है। पूजा व विसर्जन के दौरान डीजे प्रतिबंधित रहेगा। तोरण द्वार नहीं बनेंगे। बंगलवा काली पूजा समिति के अध्यक्ष युगल किशोर यादव ने पूजा कार्यक्रम में पूजा स्थल पर सुरक्षा बल की मांग की। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि परमानंद मांझी, काली पूजा समिति के सचिव भोला साव, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष धरहरा संदीप यादव, मुकेश साह, बिपिन बिहारी, शमशेर आलम, मो. नजाम संजय कुमार, नंदकिशोर यादव, विनोद वर्मा आदि थे।

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