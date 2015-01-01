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मांग:पोल गाड़ने में फसल बर्बाद, कार्रवाई की मांग

धरहरा3 घंटे पहले
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महरना बहियार में बिजली पोल लगाने के क्रम में गुरुवार को फसल बर्बाद होने पर किसान ने थानाध्यक्ष से संवेदक पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। किसान श्याम मुरारी प्रसाद ने थाना को आवेदन में बताया कि समय पर कार्य नहीं करने के कारण विद्युत विभाग के द्वारा अधिकृत संवेदक गेहूं का फसल बर्बाद कर दिया है।

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