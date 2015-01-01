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गिरफ्तारी:धनकुंड से मोबाइल चोरी में गोड्‌डा से एक गिरफ्तार

धोरैया4 घंटे पहले
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गोड्डा जिले के दिग्घी गांव से धनकुंड पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ बजरंगी यादव को गिरफ्तार कर बांका जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष बुद्धदेव पासवान ने बताया कि एक वर्ष पूर्व धनकुंड गांव निवासी राजेश भगत के घर चोरी हुई थी। उन्हाेंने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी।

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