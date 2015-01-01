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हादसा:पिकअप ने मारी बाइक में टक्कर, चालक फरार

धोरैया4 घंटे पहले
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सन्हौला-धोरैया मुख्य मार्ग पर करहरिया गांव के सीएसपी स्टेट बैंक के समीप तेज गति से आ रही एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक के समीप खड़े युवक तो बाल-बाल बच गए पर बाइक चूर हो गया। वही बाइक मालिक सहित ग्रामीणों ने पिकअप का पीछा किया। लेकिन चालक फरार होने में सफल रहा।

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