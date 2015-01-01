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शर्मनाक:हथियार दिखा छात्रा से दुष्कर्म, जेल के डर से आरोपी शादी के लिए तैयार

धोरैया2 घंटे पहले
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  • घर में अकेली सो रही थी छात्रा, रात के एक बजे पड़ोसी की करतूत

धाेरैया थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में अकेली नाबालिक छात्रा के साथ पड़ाेसी युवक ने रात के एक बजे घर में घुसकर हथियार का भय दिखाकर दुष्कर्म किया। जब पूरा मामला समाज के सामने अा गया ताे युवक खुद काे फंसता देख नाबालिग से शादी करने की बात करने लगा। लेकिन जब उसके परिजन इस बात पर राजी नहीं हुए ताे फिर मामला धाेरैया थाना पहुंचा, जहां नाबालिग छात्रा ने खुद के साथ हुए दुराचार की बात पुलिस के समक्ष रखी और घटना काे अंजाम दिये जाने के अाराेप में शुक्रवार की देर शाम अहिराे गांव के युवक अमित शर्मा पर धाेरैया थाना में मामला दर्ज करायी है। धाेरैया थानाध्यक्ष महेश्वर राय ने भी मामला काे त्वरित मामला दर्ज करते हुए शनिवार की दाेपहर युवक काे गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग छात्रा की मां बुधवार काे अस्पताल का काम हाेने की वजह से ड्यूटी करने चली गयी, छात्रा के पिता के भी मृत्यु हाे जाने की वजह से वे घर पर अकेली ही थी, इस बात की जानकारी पड़ाेसी अाराेपी युवक अमित कुमार शर्मा काे पूर्व से हाे गयी थी, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए युवक हथियार के साथ रात के एक बजे छात्रा के घर में दाखिल हाे गया, और छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात काे अंजाम दिया। इसी बीच पीड़िता की मां घर अा गयी, और अाराेपी युवक वहां से फरार हाे गया।

4 नवंबर की घटना, 6 नवंबर को प्राथमिकी
4 नवंबर की रात करीब एक बजे नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, घटना को लेकर 5 नवंबर की सुबह से पंचायती का दौर शुरू हुआ, लेकिन पंचायती में बात नहीं बनी तब पुलिस के समक्ष मामला 6 नवंबर शाम पहुंचा। जहां पीड़िता खुद केस करनेे पहुंची थी। थाने में आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं, पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने शनिवार की दोपहर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रेमी संग भागी विवाहिता काे सुसराल वालाें ने पकड़ा

पंजवारा | थाना क्षेत्र के लौढ़िया खुर्द पंचायत के एक गांव से प्रेमी के साथ भागी हुई विवाहिता को आखिरकार ससुराल वालाें ने शनिवार को बरामद कर लिया। जिसके बाद उसे लेकर वह लोग पंजवारा थाना पहुंचे। जहां दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। काफी लोगों के समझाने बुझाने के बावजूद विवाहिता अपने पति के साथ रहने को
तैयार नहीं हुई। जिसके बाद लिखित रूप से बांड भरवा कर विवाहिता को उसके मायके वालों के साथ में भेज दिया गया। बता दें कि बीते सोमवार को उक्त विवाहिता अपने ससुराल से अपने प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गई थी। ससुराल पक्ष के लोगों का आरोप है कि विवाहिता का शादी से पूर्व एक युवक से प्रेम प्रसंग था। जिसके साथ वह शादी के बाद भी मोबाइल पर बात करती रहती थी।

मारपीट व लज्जा भंग करने की प्राथमिकी

रजौन | थानाक्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर कठौन पंचायत के जगरनाथपुर गांव की एक पीडित महिला ने गांव के ही सुनील मंडल, पूनम देवी सहित 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ घर में घुसकर लज्जा भंग करने एवं धक्का-मुक्की को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने कान की बाली छीनने का भी आरोप लगाया है। थानाध्य्क्ष नीरज तिवारी ने बताया कि मामला दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सघन छापेमारी शुरू कर दी गई है।

आरोपी युवक गिरफ्तार की जा रही है जांच
प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। -महेश्वर राय, थानाध्यक्ष धोरैया

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