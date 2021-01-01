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मारपीट:खूंटा गाड़ने के विवाद में मारपीट, तीन लोग जख्मी

धोरैयाएक घंटा पहले
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रणगांव पंचायत अंतर्गत झाझा गांव के रहजोर टोला में रविवार की दोपहर खूंटा गाड़ने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में रहजोर गांव के पीडीएस दुकानदार हरि किशोर दास, उसकी पत्नी आभा देवी एवं बेटी चम्पा देवी जख्मी हो गई। सभी जख्मी का इलाज धोरैया अस्पताल में कराये जाने के बाद जख्मी हरिकिशोर ने गांव के ही शिवचरण दास, अर्जुन दास, सर्जुन दास, गनधारी देवी, जुली देवी, गौरी देवी एवं रितेश दास के खिलाफ धोरैया थाना में आवदेन देते हुए मारपीट व छिनतई को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वादी का आरोप है कि शिवचरण दास मेरे निजी जमीन पर खूंटा गाड़ रहा था। इस दौरान मेरे परिवार के लोग ने जब खूंटा गाड़ने से मना किया तो हमला कर दिया।

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