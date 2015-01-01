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सख्ती:धोरैया में चलाया गया वाहन जांच अभियान

धोरैया5 घंटे पहले
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एसपी अरविंद गुप्ता के निर्देश पर गुरुवार को वाहन जांच अभियान चला। जब्त वाहनों से जुर्माना वसूल गया। पुलिस से बचने के लिए बाइक सवार रास्ता बदल रहे थे। चांदनी चौक पर प्रशिक्षु पुअनि पायल कुमारी व बबली साह समेत महिला पुलिसकर्मियों ने वाहन जांच का अभियान चलाया।

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