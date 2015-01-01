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सख्ती:चुनाव को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ाई चौकसी

दिघलबैंक2 घंटे पहले
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गुरुवार को भारत-नेपाल सीमा पर गश्ती करते एसएसबी के जवान।
  • अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर सात नवंबर को होना है क्षेत्र में मतदान

कल 7 नवंबर को होने वाले अंतिम चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रखंड क्षेत्र के इलाकों को छूने वाली भारत-नेपाल सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है। सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल 12वीं बटालियन के मोहामारी, दिघलबैंक, पिलटोला, सिंघीमारी, पलसा, कंचनबारी सहित विभिन्न बीओपी के जवानों द्वारा सीमा एवं सीमावर्ती इलाकों पर लगातार कैम्प कर सघन गश्ती अभियान चला रही है एवं सभी अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही नेपाल के प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सहयोग लिया जा रहा है। असामाजिक तत्वों, अपराधियों, शराब तस्करी, शराबियों एवं अन्य नशीले पदार्थों सहित प्रतिबंधित समानों को ले जाने पर कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया गया है। इसके अलावा प्रखंड से सटे सभी सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस एवं चुनाव ड्यूटी पर तैनात अद्धसैनिक बलों द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण कर लोगों को भयमुक्त वातावरण में चुनाव का संदेश दिया जा रहा है। दोनों तरफ से गुरुवार सुबह से 72 घंटों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कों, पगडंडी, पाॅकेट रास्तों पर सख्त पहरेदारी की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क पर चल रहे सभी छोटे-बड़े वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसके लिए डॉग स्क्वायड टीम की भी मदद ली जा रही है। सुरक्षा ऐसी की परिंदा भी पार न कर पाए।

पुलिस प्रेक्षक ने किया चेकपोस्ट का निरीक्षण

किशनगंज| पुलिस प्रेक्षक राजेश कुमार ने गुरुवार को जिले के रामपुर चेक पोस्ट, फरिंगोला चेक पोस्ट, एमजीएम रोड में काठपुल के पास स्थित चेक पोस्ट पहुंचे थे। जहां निरीक्षण के बाद डयूटी पर तैनात अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद भारत नेपाल सीमा पर स्थित फतेहपुर बॉर्डर का निरीक्षण किया। वहां मौजूद एसएसबी के प्रभारी को चुनाव के मद्देनजर मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने, शराब की तस्करी पर रोक लगाने आदि का निर्देश दिया।

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