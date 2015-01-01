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हादसा:दुर्घटना के दूसरे घायल की अस्पताल ले जाने में मौत

दिघलबैंक4 घंटे पहले
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घटना के बाद करुवामनी गांव में हंगामा करते लोग।
  • बोलेरो-ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई थी टक्कर, बाइक सवार बच्चे की मौत हुई थी

बुधवार की शाम दिघलबैंक प्रखंड क्षेत्र के करूवामनी पंचायत के दलाल चौक के समीप ट्रैक्टर, बोलेरो और मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के बीच हुई दुर्घटना में बाइक सवार एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल करुवामनी निवासी अंजार आलम को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई, जबकि गम्भीर रूप से घायल मृतक की पत्नी अंजरी बेगम का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम एक तेज रफ्तार बोलेरो द्वारा एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान करूवामनी दलाल चौक के समीप यह घटना घटी। बोलेरो के गलत तरीके से ओवरटेक के कारण जहां ट्रैक्टर पलटी मारकर सड़क के नीचे लुढ़क गया वहीं ट्रैक्टर के पीछे-पीछे आ रहे मोटरसाइकिल सवार करुवामनी निवासी अंजार आलम और उसकी पत्नी अजगरी बेगम सहित उसके 6 वर्षीय बच्चा इसकी चपेट में आ गया। घटना के बाद जहां मौके पर बच्चे की मृत्यु हो गयी, वहीं गम्भीर रूप से घायल अंजार आलम व उनके पत्नी को इलाज के लिए एचएससी ले जाया गया पर हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया गया। किशनगंज ले जाने के क्रम में ही अंजार की भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची दिघलबैंक थाना पुलिस ने चालक को अपने कब्जे में लिया और उसे लेकर थाना आ गए। कुछ देर बाद दूसरी मौत की खबर सुनकर ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया, लेकिन हो हंगामा बढ़ने के पूर्व ही पुलिस ने कुशलता पूर्वक ग्रामीणों का आक्रोश शांत करने में सफल रही। प्रखंड क्षेत्र के तीनों थाना की पुलिस सहित पुलिस निरीक्षक बहादुरगंज राजेन्द्र प्रसाद व बहादुरगंज के थानाध्यक्ष संजय कुमार मौके पर पहुंच गए। उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल थी। यहां पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ग्रामीणों के साथ घंटों बातचीत की एवं मामले को शांत कर पिता व पुत्र के शव को देर रात करीब 11 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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