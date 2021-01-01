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कार्रवाई:लकड़ी काटने वाली 12 मशीन के साथ तस्कर गिरफ्तार, जेल

दिघलबैंकएक घंटा पहले
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भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल 12वीं बटालियन के जवानों ने मंगलवार की देर शाम लाखों की तस्करी के सामान को जब्त किया। दो अलग-अलग कंपनियों के जवानों ने कार्रवाई की है।

पहली कार्रवाई ए कंपनी मोहामारी बीओपी कमांडर इंस्पेक्टर हीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जवानों ने बॉर्डर पिलर-131 के पास 300 मीटर भारतीय क्षेत्र में बाइक सवार व्यक्ति के पास से लकड़ी काटने वाली 12 मशीन को जब्त किया। जो भारतीय क्षेत्र से नेपाल ले जाने की फिराक में था।

उसकी कीमत 7 लाख बताई जा रही है। जवानों द्वारा लकड़ी काटने वाली मशीन के साथ धराए व्यक्ति की पहचान 23 वर्षीय अब्दुल रहमान के रूप में हुई है। दूसरी जब्ती मंगलवार की देर शाम ई कंपनी दिघलबैंक बीओपी के जवानों ने बॉर्डर पिलर-133/19 के पास दो साइकिल सवार व्यक्ति के पास से 100 लीटर डीजल को जब्त किया है।

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