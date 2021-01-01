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कार्रवाई:28 बोरी उर्वरक के साथ दो गिरफ्तार, भेजे गए जेल

दिघलबैंक6 घंटे पहले
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एसएसबी 12वीं बटालियन सी कंपनी पलसा बीओपी के जवानों ने 28 बोरी उर्वरक के साथ दो तस्करी के आरोपी को पकड़ा। ये जब्ती बॉर्डर पिलर-137 के समीप रविवार को 10 बजे की है। जवानों ने तस्करी के सभी उर्वरक को आरोपियों के पास से उस समय पकड़ा जब साइकिल से नेपाल ले जाने के फिराक में था। सी कंपनी पलसा के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि सुबह एएसआई/जीडी अरविंद कुमार की अगुवाई में अन्य 8 जवान सीमा पर नाका गश्ती कर रहे थे। तभी ने सीमा से 15 मीटर दूर दो लोगों से 16 बोरी यूरिया, 10 बोरी डीएपी, 2 बोरी पोटाश एवं तस्करी में प्रयुक्त 2 साइकिल को जब्त किया है। तस्करी के सामानों के साथ धराये गए आरोपी की पहचान 57 वर्षीय राजेश मरांडी और उसके पुत्र रायसोन मरांडी पीपला थाना दिघलबैंक निवासी के रूप में की गई है।

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