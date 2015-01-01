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परेशानी:ईवीएम में खराबी, 1 घंटा विलंब से मतदान शुरू

फलका3 घंटे पहले
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फलका प्रखंड के रहटा पंचायत अंतर्गत बूथ संख्या- 08 व 9 (क) एवं झगरुचक के बूथ संख्या- 46 सालेहपुर पंचायत के मध्य विद्यालय राजधानी के बूथ संख्या-78 (क) बूथों पर ईवीएम मशीन में खराबी के कारण मतदान करीब एक घंटा विलंब से शुरू हुआ। जिस मतदाताओं की भीड़ उमड़ गई थी।

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