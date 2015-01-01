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आगलगी:खाना बनाने के दौरान लगी आग, दो घर जले

फलकाएक घंटा पहले
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आग से जला घर व सामान।
  • हथवाड़ा पंचायत अंतर्गत फुलडोभी गांव की घटना, जनप्रतिनिधि ने की मुआवजा की मांग

थाना क्षेत्र के हथवाड़ा पंचायत अंतर्गत फुलडोभी गांव में गुरुवार की दोपहर करीब एक बजे खाना बनाने के दौरान अचानक रसोई घर में आग लग जाने से एक परिवार के रसोई सहित दो घर जलकर स्वाहा हो गया। अगलगी के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना में गृह स्वामी की हजारों रुपए की समान जलने का अनुमन लगाया जाता है। जानकारी के अनुसार फलका थाना क्षेत्र के हथवाड़ा पंचायत अंतर्गत फुलडोभी गांव में खाना बनाने के दौरन करीब एक बजे दिन में सफिकुर रहमान के रसोई घर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी की रसोई घर से सटे दूसरा घर को भी अपने आगोस में ले लिया। अगलगी की घटना के कारण उनका दो घर जलकर स्वाहा हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू : स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। गृह स्वामी सफिकुर रहमान ने बताया की हम सभी परिवार के लोग खलिहान गये हुए थे। घर में सिर्फ पत्नी थी जो खाना बना रही थी। आग लगने के कारण घर में रखे आनाज चावल, गेहूं, बर्तन और कपड़े के साथ- साथ जरूरी कागजात आदि भी जलकर बर्बाद हो गया है। सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि अरबिंद सिंह, जिला पार्षद बीबी हरेरा स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना दी गई। सीओ ख्वाजा शाहिद ने बताया राजस्व कर्मचारी को घटनास्थल पर भेज कर अगलगी की घटना का जांच कराया जा रहा है। अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच कागजी प्रक्रिया के बाद आपदा के तहत उन्हें सहायता की राशि अविलंब दी जाएगी।

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