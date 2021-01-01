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हादसा:हाईवा की चपेट में आने से पिता की मौत, पुत्र घायल

फारबिसगंजएक घंटा पहले
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  • फारबिसगंज के किरकीचिया पंचायत के कोढ़ेली मदरसा के समीप हुआ हादसा
  • जरूरत का सामान लेकर पिता व पुत्र लौट रहा था घर

बालू लड़े हाईवा की चपेट में आने से पिता की मौत मौके पर ही हो गई जिसमे पुत्र घायल हो गया। बुधवार की सुबह उक्त हादसा फारबिसगंज के किरकीचिया पंचायत अंतर्गत कोढ़ेली मदरसा के समीप की है। हादसा के बाद घटनास्थल पर परिजनों व ग्रामीणों के बीच कोहराम मच गया। जिसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर जुटने लगी। जहां कुछ देर के लिए आक्रोशित भीड़ के द्वारा हाईवा के चालक को बंधक बना लिया गया।

55 वर्षीय मृतक का नाम मो.बदरूल अंसारी बताया गया है जो कोढ़ेली वार्ड संख्या पांच निवासी स्व.मेहुद्दीन अंसारी का पुत्र था। मृतक को पांच बच्चे हैं जिसमे चार पुत्र व एक पुत्री है जो सभी अविवाहित है। मृतक पर ही परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी थी। घटना के बाद परिवार व बच्चों सहित परिजन गमगीन हैं। जहां पत्नी,बच्चों सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में लोगों ने मृतक के आवास पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए सांत्वना दिया।

पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर चालक को कराया मुक्त

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर चालक को स्थानीय लोगों की मदद से मुक्त कराते हुए थाना ले आई। इस मौके पर दारोगा नागेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, कारे पासवान, टाइगर मोबाइल के जवान अजय कुमार, पंकज कुमार, राहुल कुमार सहित पुलिस बल मौजूद थे।

पुलिस हिरासत में लिए गए चालक का नाम शंकर कुमार शर्मा बताया गया है जो सुपौल जिला के करजाईन बाजार के समीप पदुमपुर का निवासी है। खास बात कि घटना के बाद मौके से हाईवा का खलासी फरार होने की जानकारी चालक ने दी है। समाचार प्रेषण तक हाईवा घटनास्थल पर ही है। जिसे पुलिस अब तक कब्जे में नही ले सकी है। हाईवा का नंबर बीआर 50 जीए/0828 बताया गया है।

हाइवा का मालिक सुपौल के सिमराही बाजार का निवासी

घटना के संबंध में बताया गया है कि मृतक अपने अपने 16 वर्षीय पुत्र मो.इस्तेखार के साथ घर का जरूरी सामान लाने पास के दुकान गया था। जहां लौटने के क्रम में घर के समीप ही बालू लदे हाईवा की चपेट में आ गया। जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

जबकि इस हादसे में पुत्र आंशिक रूप से जख्मी हो गया। इस बावत हिरासत में लिए गए चालक ने पूछताछ में कुरसेला से बालू लेकर फारबिसगंज स्थित हवाई अड्डा के समीप अनलोडिंग के लिए जाने की बात कही। चालक ने हाईवा का मालिक का नाम राजन कुमार झा बताया है जो सुपौल जिला के सिमराही बाजार का निवासी है।

ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग

सड़क हादसे में मजदूर की मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने परिवार के भरण पोषण को लेकर मुआवजा राशि की मांग किया है। मुआवजा की मांग करने वालों में फिरोज आलम, कफील अंसारी, मो.रियाज, इस्लाम अंसारी, मो.जलाल,कादिर अंसारी, मो. फरीद,मो.जमशेद, असलम आदि प्रमुख हैं।

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