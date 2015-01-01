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दुर्घटना:हादसे का शिकार हुए दंपती में से पति की मौत, पत्नी भर्ती

फारबिसगंज4 घंटे पहले
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सिरसिया के समीप बीते बुधवार को अज्ञात वाहन की ठोकर से गंभीर रूप से घायल साइकिल सवार व्यक्ति का बुधवार की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम सत्यनारायण मेहता बताया जा रहा है, जो पोठिया पंचायत के सिरसिया वार्ड दो का निवासी था। जबकि गंभीर रूप से घायल महिला का नाम अनिता देवी पति सत्यनारायण मेहता बताया जाता है। जिसकी चिकित्सा जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक सब्जी बेच कर घर लौट रहा था। जहां सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दंपत्ति एक ही साईकिल पर सवार होकर जा रहे थे कि सिरसिया के समीप फारबिसगंज की ओर आ रहे थे।

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