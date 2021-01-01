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धरना:छात्रों का नहीं हुआ दाखिला तो होगा अनशन

फारबिसगंजएक घंटा पहले
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फारबिसगंज कॉलेज में प्रदर्शन करते जाप के छात्र नेता और सदस्य। - Dainik Bhaskar
फारबिसगंज कॉलेज में प्रदर्शन करते जाप के छात्र नेता और सदस्य।
  • फारबिसगंज कॉलेज में जन अधिकार छात्र के कार्यकर्ताओं ने एडमिशन रोक किया हंगामा
  • ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का नामांकन नहीं होने से नाराज थे जाप छात्र

फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज में जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने रविवार को कॉलेज परिसर में एडमिशन रोक कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर जाप छात्र नेता रमण झा ने कहा बीए पार्ट वन में कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत के कारण अच्छे नंबर वालों का भी नाम स्पोर्ट लिस्ट में नहीं आया। उन्होंने कहा स्नातक डिग्री पार्ट वन में किसी छात्र का ऑनर्स विषय में 82 प्रतिशत होने के बाद भी उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। रमण झा ने कहा जहां सरकार सभी को शिक्षित करना चाहती हैं। शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। वहीं कॉलेज में छात्र-छात्राएं नामांकन के लिए भटक रहे हैं। वहीं कॉलेज अध्यक्ष शेख तालिब ने कहा कि जितने भी छात्रों को ऑनलाइन आवेदन लिया गया है। उन सभी छात्रों का अगर नामांकन नहीं होता है, तो जाप छात्र बहुत जल्द आमरण अनशन करेगी। मौके पर जाप छात्र के वरिष्ठ नेता सरफराज आलम, प्रदेश महासचिव असद जिया, राहुल झा, सुजीत झा, संजीत मिश्र, रोशन झा अंकित कुमार, प्रखंड महासचिव ताज अंसारी, जीशान, प्रेम कुमार इकबाल, मुकेश कुमार, मिथिलेश कुमार आदि थे।

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