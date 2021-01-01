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चोरों के हौसले बुलंद:प्रखंड मुख्यालय परिसर से शिक्षक की बाइक चोरी

फारबिसगंजएक घंटा पहले
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स्थानीय प्रखंड मुख्यालय परिसर से एक शिक्षक की बाइक चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। इस बावत सैफगंज के लक्ष्मीपुर निवासी पीड़ित शिक्षक आलोक राज पिता अशोक कुमार यादव ने स्थानीय थाना में आवेदन सौंपा है।

जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी कार्य के उद्देश्य से अंचलाधिकारी कार्यालय गए थे। कुछ देर बाद जब वापस कार्यालय से बाहर निकला तो उनकी बाइक वहां से गायब थी। जिसके बाद काफी खोजबीन शुरू किया गया मगर बाइक का कही पता नहीं चला। चोरी गई बाइक का नंबर बीआर 01एआर/5672 बताया गया है। उन्होंने अज्ञात चोरों द्वारा बाइक की चोरी कर लिए जाने की बात कही है।

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