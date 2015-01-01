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लुट:डिक्की से उचक्कों ने उड़ाए 39 हजार रुपए

फारबिसगंज4 घंटे पहले
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शहर के ज्योति चौक के पास उचक्कों ने बाइक की डिक्की से 39 हजार रुपए उड़ाए लिया है। इस बाबत सिमराहा थाना क्षेत्र के बैलई पोठिया निवासी प्रमोद दास ने थाना में आवेदन दिया है। गुरुवार की दोपहर एक बजे सदर रोड स्थित पंजाब नैशनल बैंक से 39 हजार रुपए की निकासी की। इसके बाद रुपए बाइक की डिक्की में रखकर ज्योति चौक के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा आए। जहां चोरी हो गई।

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