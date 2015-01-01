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खरीदारी:22 करोड़ के दोपहिया वाहनों की हुई बिक्री

फारबिसगंज4 घंटे पहले
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धनतेरस पर देर रात तक फारबिसगंज में बर्तन, सोने-चांदी की जमकर खरीदारी तो हुई ही, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी खरीदारी लोगों ने की। जहां करीब 28 करोड़ के व्यवसाय होने का अनुमान है। जहां धनतेरस के त्योहार पर गुरुवार को सुबह से ही बाजार में लोगों की भीड़ उमड़े लगी। बाजार में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भीड़ देखी गई। दूसरी ओर दुकानदारों में भी धनतेरस को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। धनतेरस के दिन जैसे ही सूरज ढलने लगा वैसे ही बाजार में लोगों की तादाद भी बढ़ने लगा। लोगों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार बर्तनों के भाव में 100 से लेकर 200 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दुकानदार अमित दीपक, विजय, मनोज ने कहा कि दुकानों में चम्मच से लेकर सभी प्रकार के बर्तनों के नए डिजाइन उपलब्ध है। डिजाइन की वजह से बर्तनों के भाव में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों का रुझान भी इस बार नए डिजाइन के बर्तनों की ओर देखा गया। दुकानदारों की माने तो इस बार ग्राहकों में पहले जैसी खरीदारी नहीं की। इस बार त्योहार में भी मंदी की मार देखने को मिल रही है। लेकिन, अनुमान लगाया जा रहा है की करोड़ों की खरीदारी हुई है।

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