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लूट:डीएसपी कार्यालय के पास महिला से 30 हजार की छिनतई, पीड़ित मां- बेटी बेहोश, इलाजरत

गोगरी4 घंटे पहले
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अस्पताल में इलाजरत महिला।
  • एसबीआई शाखा जमालपुर से रुपए निकाल वापस लौट रही थी तभी दो बाइक सवार ने की छिनतई

गोगरी थानाक्षेत्र क्षेत्र के अनुमंडल मुख्यालय स्थित एसडीपीओ कार्यालय के सामने रजिस्ट्री चौक पर अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बाइक सवार दो अपराधियों ने बैंक से रुपए निकालकर गोगरी गांव स्थित दास टोला लौट रही महिला से थैले में रखे 30 हजार रुपए की झपट लिया और फरार हाे गए। घटना से आहत हुई मां-बेटी मौके पर ही बेहोश हो गई। जिसे स्थानीय लोगों की मदद से रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां दोनों मां-बेटी का इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना पर रेफरल अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल की। लेकिन पीड़ित मां और बेटी के बेहोश होने के कारण उसका बयान नहीं लिया जा सका। जबकि घटना के बाद एसडीपीओ पीके झा ने कहा कि गोगरी थानाध्यक्ष को क्षेत्र में गश्ती तेज कर बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज से अपराधी की पहचान कर गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। वहीं अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ एससी सुमन ने बताया कि दोनों मां बेटी को सदमा लगा है, इलाज के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। वहीं जब फुटेज की जांच की जा रही थी तो सीसीटीवी खराब निकला। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोगरी गांव निवासी विपिन साव की पत्नी रेखा देवी और उनकी बेटी जमालपुर स्थित स्टेट बैंक से 30 हजार रुपए निकालकर पैदल अपने घर जा रही थी। तभी एसडीपीओ कार्यालय के ठीक सामने पीछे से आ रहे बाइक सवार दो अपराधी ने रुपए वाला थैला छीनकर बाइक की रफ्तार तेज कर दी। मां-बेटी के हल्ला करने पर स्थानीय लोग जबतक कुछ समझ पाते तब तक अपराधी दूर निकल गए। लोगों ने बताया कि दाेनों मां और बेटी बाइक सवार का पीछा भी किया, लेकिन अपराधी भागने में कामयाब रहे।

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