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आरोप:मारपीट कर एक लाख रुपए की रंगदारी मांगने का लगाया आरोप

गोगरी2 घंटे पहले
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  • मामले की जांच कर उचित कार्रवाई होगी : थानाध्यक्ष

थाना क्षेत्र अंतर्गत फुदकीचक पतरौंन में एक अधेड़ से एक लाख रुपए रंगदारी मांगने सहित मारपीट कर घायल करने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले को लेकर फुदकीचक पतरौंन निवासी विलास यादव ने थाने में आवेदन देकर गांव के ही हीरालाल यादव व रजुल कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त दोनों ने रंगदारी मांगते हुए कहा कि कई दिन से तुमसे एक लाख रंगदारी मांग रहा हूं। लेकिन तुम नहीं दे रहे हो जान से हाथ धोना है क्या। इतने में वे दोनों द्वारा हथियार तान कर मारपीट करने लगे। इसके साथ ही लाठी और डंडे द्वारा मारा गया। जिससे गाल व हाथ फट गया। इलाज रेफरल अस्पताल में कराया गया। कहा कि उस समय मैं 8 बजे रात्रि में मैं अपने बासा से घर आ रहा था। आरोप लगाते हुए पीड़ित ने कहा कि उक्त आरोपी द्वारा चांदी की चकती व 12 सौ रुपए भी छीन लिया गया। मारपीट करने के बाद मैं बेहोश हो गया। थानाध्यक्ष शरत कुमार ने कहा कि आवेदन आया है, मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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